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Nuri Şahin: "Ne olduysa orada kaldı"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, galibiyeti hak ettiklerini belirtirken Beşiktaş deplasmanında da kazanmak için cesur oynamaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 00:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Ne olduysa orada kaldı'
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İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başladıklarını aktaran genç teknik adam, "Golü erken bulduk. İlk yarıyı neredeyse tamamen domine ettik. Tek eksiğimiz ikinci goldü. Bu sezon ikinci yarılara iyi başlayamama hastalığımız var. Bugün de aynı oldu. Çok gereksiz bir şekilde Gaziantep'i oyunun içinde tuttuk ve neticesinde de golü yedik. Ancak bu sefer belki bu sezon adına bizim için çok önemli bir kırılma anı oldu ve maçı çevirdik. 1-1'den sonra iyi bir reaksiyon verdik, pozisyonlara girdik, gol attık. Maçı kazanmasını bildik. Maçın tamamına bakacak olursak bence hak edilmiş bir galibiyet ama bu maçlar her zaman dönmeyebilir, çok daha net ikinci golü bulmamız gerekirdi. Maçı kırmamız lazım, rakibin direncini kırmak için ikinci golü bulmamız gerekirdi. Yine de bizim için çok önemli ve değerli üç puan oldu." diye konuştu.

Nuri Şahin, maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak ile yaşadığı gerginlikle ilgili, "Ne olduysa oldu, orada kaldı. Bu tür şeylere girmek istemiyorum. Benim için önemli olan maçtı. Hiçbir zaman saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu bilir. Bu şeylere hiç girmek istemiyorum. Gaziantep FK'ye başarılar dilerim, bizim için çok önemli üç puandı." ifadelerini kullandı.

Takımının henüz istediği seviyede olmadığını aktaran Şahin, ligin 9. haftasında yapacakları Beşiktaş maçıyla ilgili şunları kaydetti:

"İstediğimiz noktada değiliz hala ama hafif bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz. Sezona iyi giremedik ama yavaş yavaş momentumu yakalıyor gibiyiz. Şimdi momentumu tutmak için en zor deplasmanda, en zor rakibe karşı olacağız. Benim de futbolunu beğendiğim, çok değerli hocasıyla, kadrosuyla, taraftarlarıyla, stadıyla çok zorlu bir rakip bizi bekliyor. Analizlerimizi yapacağız, en iyi şekilde hazırlanacağız ama maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu momentumu biraz daha geliştirmek istiyoruz."

 

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