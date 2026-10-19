Fenerbahçe'de savunmada duvar, hücumda şov!

Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Aston Villa mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, rotasını Slavia Prag ve Galatasaray ile oynanacak iki kritik mücadeleye çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertli ekip, Avrupa'da yaşanan kazaya rağ men özellikle Süper Lig'de son 4 müsabakada ki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe, söz konusu süreçte hem savunmadaki sağlam görüntüsü hem de hücumdaki üretkenliği ile şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi.
4 karşılaşmada 3 galibi yet ve 1 beraberlik alırken tam 14 gol attı.
Fenerbahçe, söz konusu süreçte hem savunmadaki sağlam görüntüsü hem de hücumdaki üretkenliği ile şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi.
4 karşılaşmada 3 galibi yet ve 1 beraberlik alırken tam 14 gol attı.