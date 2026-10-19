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Fenerbahçe'de savunmada duvar, hücumda şov!

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 4 maçındaki performansıyla şampiyonluk yolundaki rakiplerine gözdağı veriyor. Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekip, kalesini gole kapatırken rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 09:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de savunmada duvar, hücumda şov!
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Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Aston Villa mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, rotasını Slavia Prag ve Galatasaray ile oynanacak iki kritik mücadeleye çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertli ekip, Avrupa'da yaşanan kazaya rağ men özellikle Süper Lig'de son 4 müsabakada ki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte hem savunmadaki sağlam görüntüsü hem de hücumdaki üretkenliği ile şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi.

4 karşılaşmada 3 galibi yet ve 1 beraberlik alırken tam 14 gol attı.

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