Cihan Ünal: 'Bazen tansiyon yükselebiliyor'

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, Başakşehir'e 2-1 yenilmelerine rağmen özellikle ikinci yarıda iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Orhan Ak'ın mücadele sonrasında kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına yardımcısı Ünal katıldı.
Kendileri açısından çok önemli bir maça çıktıklarını aktaran Ünal, "Bizim için hedef maçlardan biriydi. İyi de oynadığımızı düşünüyoruz. Özellikle ikinci yarı savunma, hücum, baskı ve topa sahip olma anlamında bizim için önemli geri dönüşleri olan bir maçtı. Futbolda top kaderi belirliyor. Maalesef topumuz içeri girmedi. Başakşehir'in ikinci yarıda bir şutu vardı ve bunda da golü buldular. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Onun dışında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle ikinci yarı takım halinde nasıl hareket edeceğimizi burada gösterdik. Önümüzde zorlu Erzurumspor FK maçı var. İnşallah iyi hazırlanıp, buralardan dersler çıkarıp o maça hazırlanacağız. İnşallah içerideki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
Ünal, Orhan Ak'ın maçın sonunda kırmızı kart gördüğü anlarla ilgili, "Maçta tansiyon bazen yükselebiliyor. Orada küçük bir gerilim oldu. Bence bunlar futbolun içerisinde doğal şeyler. Her maçta olabiliyor. Orhan hocamıza Nuri hocamızın yardımcısının bir söylemi ve hareketi oldu diye gördüm. Onun üzerine küçük bir tansiyon yükseldi ama bence bunları çok büyütmemek lazım. Hocamız da kırmızı kart gördü zaten. Bunlar maçın sonunda genellikle yaşanabiliyor. Futbol iddialı insanların işi. O yüzden bazen tansiyonlar yükselebiliyor." şeklinde görüş belirtti.
Kendileri açısından çok önemli bir maça çıktıklarını aktaran Ünal, "Bizim için hedef maçlardan biriydi. İyi de oynadığımızı düşünüyoruz. Özellikle ikinci yarı savunma, hücum, baskı ve topa sahip olma anlamında bizim için önemli geri dönüşleri olan bir maçtı. Futbolda top kaderi belirliyor. Maalesef topumuz içeri girmedi. Başakşehir'in ikinci yarıda bir şutu vardı ve bunda da golü buldular. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Onun dışında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle ikinci yarı takım halinde nasıl hareket edeceğimizi burada gösterdik. Önümüzde zorlu Erzurumspor FK maçı var. İnşallah iyi hazırlanıp, buralardan dersler çıkarıp o maça hazırlanacağız. İnşallah içerideki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
Ünal, Orhan Ak'ın maçın sonunda kırmızı kart gördüğü anlarla ilgili, "Maçta tansiyon bazen yükselebiliyor. Orada küçük bir gerilim oldu. Bence bunlar futbolun içerisinde doğal şeyler. Her maçta olabiliyor. Orhan hocamıza Nuri hocamızın yardımcısının bir söylemi ve hareketi oldu diye gördüm. Onun üzerine küçük bir tansiyon yükseldi ama bence bunları çok büyütmemek lazım. Hocamız da kırmızı kart gördü zaten. Bunlar maçın sonunda genellikle yaşanabiliyor. Futbol iddialı insanların işi. O yüzden bazen tansiyonlar yükselebiliyor." şeklinde görüş belirtti.