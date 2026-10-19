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Deniz Gül: "İşte şimdi kendime geldim"

Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Deniz Gül, Gençlerbirliği karşısında attığı golle moral bulurken Okan Buruk'tan da özel tebrik aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 09:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Deniz Gül: 'İşte şimdi kendime geldim'
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Deniz Gül
Deniz Gül
Galatasaray
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Deniz Gül, Gençlerbirliği karşısında attığı golle üzerindeki baskıyı bir nebze olsun azalttı.

Performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen 22 yaşındaki forvet, Başkent'te bulduğu golle hem moral kazandı hem de teknik direktör Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmamak adına önemli bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon başında kontratı sona eren Mauro Icardi takıma veda ederken forvet bölgesine son günlerde Deniz Gül hamlesi geldi. 22 yaşındaki santrfor için Aslan'ın kasasından 10 milyon Euro Porto'ya giderken oyuncu skor bulamayınca eleştirilerin de odağı olmuştu. Devre arası için yönetim, yedek golcü arayışlarına geçerken milli forvet, Başkent'teki golü ile kendine geldi.

Teknik direktör Okan Buruk da antrenmandaki çalışkanlığını sık sık övdüğü oyuncusunu maç sonunda özel olarak tebrik edip bire bir konuştu… Deniz de yakın çevresine "İşte şimdi kendime geldim, çok daha fazla çalışacağım" diyerek moral durumunu paylaştı.

BABASI TÜRK, ANNESI İSVEÇLİ

Babası Türk, annesi İsveçli olan Deniz, Stockholm'de dünyaya geldi. Çocukluğunu iki kültürün harmanlandığı bir ortamda geçirirken babasının kökenleri Muş'a dayanıyor. Futbola küçük yaşlardan beri ilgi duyan Deniz, İsveç'in Hammarby altyapısında oynadı. Ülkesinde Segeltorps, Brommapojkarna ve Djursholm'da kendini geliştirdi. Klasik müzik hayranlığı bulunan Deniz, çocukluğundan beri piyano çalıyor.  

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