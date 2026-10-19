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Galatasaray'ın zirve formülü: Son dakikalar!

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 19 puanla zirvede yer alan Galatasaray kritik anlarda bulduğu gollerle hanesine önemli puanlar yazdırdı. Sarı-kırmızılılar son olarak Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün golüyle yenerek üç puanı kaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 08:16 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 09:26
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın zirve formülü: Son dakikalar!
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Galatasaray, ligin ilk 8 haftasını zirvede tamamlarken, kritik puanları maçların son bölümlerinde bulduğu gollerle hanesine yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılılar, sezonun henüz başında önemli bir avantaj elde etti. Cim-Bom, ligin ilk haftasında sahasında oynadığı Çorum FK karşılaşmasında Osimhen'in 90. dakikada attığı golle puanı kurtardı.

KRİTİK MAÇLARDA GOLLER GELDİ

4. haftada Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren gol, Gabriel Sara'nın frikikten yaptığı vuruşla yine 90'da geldi. 5. haftada ise Kocaelispor'u tek golle geçen Aslan'a 3 puanı getiren isim 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı oldu.

Cim-Bom, 7. haftada Kasımpaşa karşısında da son dakikalarda sahneye çıktı. Skor 1-1'iken 90. dakikada Barış Alper Yılmaz, 90+6'da ise Lemina fileleri havalandırdı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrıldı.

ZİRVE YOLUNDA KRİTİK PUANLAR

Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında 88. dakikada Deniz'in attığı gol, Galatasaray'a bir kritik galibiyet daha getirdi. Böylece Galatasaray, maçların son bölümlerinde bulduğu gollerle hanesine ekstra puanlar yazdırarak 19 puana ulaştı ve ligin zirvesindeki yerini korudu.



Galatasaray


Kritik anlarda gelen bu gollerin camia içinde şampiyonluk yarışında önemli bir avantajın habercisi olarak da değerlendirildiği öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların hem futbolcuların hem de teknik direktör Okan Buruk'un formsuz bir dönemden geçtiği süreçte ligde kayıp yaşanmaması da dikkat çekti.  

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