Şenol Güneş'in veto ettiği Vrsaljko'dan veda

Beşiktaş ile adı anılan Sime Vrsaljko, futbol kariyerine son verdi.
Ocak ayında Olympiakos'tan ayrılmasının ardından ismi Beşiktaş ile anılan Sime Vrsaljko, futbolu bıraktığını duyurdu.
Atletico Madrid ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Hırvat sağ bek, 31 yaşında kariyerine nokta koydu.
Ocak ayında Olympiakos'tan ayrılmasının ardından ismi Beşiktaş ile anılan Sime Vrsaljko, futbolu bıraktığını duyurdu.
Atletico Madrid ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Hırvat sağ bek, 31 yaşında kariyerine nokta koydu.