Şenol Güneş'in veto ettiği Vrsaljko'dan veda

İsmi devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Sime Vrsaljko, kariyerine son verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in veto ettiği Vrsaljko'dan veda
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24 Mart 2023 08:29
Beşiktaş ile adı anılan Sime Vrsaljko, futbol kariyerine son verdi.

Ocak ayında Olympiakos'tan ayrılmasının ardından ismi Beşiktaş ile anılan Sime Vrsaljko, futbolu bıraktığını duyurdu.

Atletico Madrid ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Hırvat sağ bek, 31 yaşında kariyerine nokta koydu. 

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