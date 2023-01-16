'Şenol Güneş, Barinov'u çok istiyor'

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dmitri Barinov için menajeri Pavel Banatin konuştu.



Beşiktaş'ın bu transfer için hem kiralık hem de bonservisli opsiyonları düşündüğünü söyleyen Banatin, "Ama şahsen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in bu transfer için ısrar ettiğini söylemeliyim. Diğer tüm soruları Lokomoviv Moskova'ya sormalısınız" dedi.



Lokomotiv Moskova'nın Rus orta saha oyuncusunun satılması konusunda şüpheleri olduğunu kaydeden Banatin, "Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'ya kağıt gönderdi ancak aldığımız bilgilere göre Lokomotiv Moskova'nın bu transfer için şüpheleri var. Barinov, takımın kaptanı ve kilit oyuncularından biri olduğu için oyuncuyu satmak konusunda istekli değiller" ifadelerini kullandı.



Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.



Barinov'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.





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