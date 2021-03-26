Şenol Güneş, A Milli Takım'la 72. maçında

Şenol Güneş, Norveç karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başında 72. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 71 maçta 34 galibiyet aldı, 17 kez mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, A Milli Takım'la 72. maçında
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26 Mart 2021 13:02
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile cumartesi günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 72. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 51'i resmi, 20'si özel 71 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 110 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı. 

- Güneş yönetiminde 52. resmi maç 

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 52. resmi maçına çıkacak.  

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 51 resmi maçın 29'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 89 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü. 

- Şenol Güneş ile 20 özel maç 

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. 

- Şenol Güneş dönemi milli maçlar 

A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle: 

 Tarih  Yer  Organizasyon  Rakip Sonuç
 24.03.2021  İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Hollanda  4-2
 18.11.2020  Budapeşte  UEFA Uluslar Ligi  Macaristan  0-2
 15.11.2020  İstanbul  UEFA Uluslar Ligi  Rusya  3-2
 11.11.2020  İstanbul  Özel  Hırvatistan  3-3
 14.10.2020  İstanbul  UEFA Uluslar Ligi  Sırbistan  2-2
 11.10.2020  Moskova  UEFA Uluslar Ligi  Rusya  1-1
 07.10.2020  Köln  Özel  Almanya  3-3
 06.09.2020   Belgrad  UEFA Uluslar Ligi  Sırbistan  0-0 
 03.09.2020  Sivas  UEFA Uluslar Ligi  Macaristan  0-1 
 17.11.2019  Andorra  Avrupa Şampiyonası Elemeleri   Andorra  2-0 
 14.11.2019  İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İzlanda  0-0
 14.10.2019  Paris  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Fransa  1-1
 11.10.2019  İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Arnavutluk  1-0
 10.19.2019  Kişinev  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Moldova  4-0
 07.09.2019  İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Andorra  1-0
 11.06.2019  Reykjavik  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İzlanda  1-2
 08.06.2019  Konya  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Fransa  2-0
 02.06.2019  Antalya  Özel  Özbekistan  2-0
 30.05.2019  Antalya  Özel  Yunanistan  2-1
 25.03.2019  Eskişehir  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Moldova  4-0
 22.03.2019  İşkodra  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Arnavutluk  2-0
 18.02.2004   Adana   Özel  Danimarka  0-1
 19.11.2003   İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Letonya  2-2
 15.11.2003   Riga  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Letonya  0-1
 11.10.2003   İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İngiltere  0-0
 09.09.2003   Dublin  Özel  İrlanda Cumhuriyeti  2-2
 06.09.2003   Vaduz   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Liechtenstein   3-0
 20.08.2003   Ankara  Özel  Moldova  2-0
 28.06.2003   St.Etienne   FIFA Konfederasyon Kupası  Kolombiya  2-1
 26.06.2003   Paris  FIFA Konfederasyon Kupası   Fransa  2-3
 23.06.2003   St.Etienne   FIFA Konfederasyon Kupası   Brezilya  2-2
 21.06.2003   Paris  FIFA Konfederasyon Kupası   Kamerun  0-1
 19.06.2003   St.Etienne    FIFA Konfederasyon Kupası   ABD  2-1
 11.06.2003   İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Kuzey Makedonya   3-2
 07.06.2003   Bratislava  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Slovakya  1-0
 30.04.2003   Teplice  Özel  Çekya  0-4
 02.04.2003   Sunderland  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İngiltere  0-2
 12.02.2003    İzmir  Özel  Ukrayna  0-0
 20.11.2002   Pescara   Özel  İtalya  1-1
 16.10.2002   İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Liechtenstein   5-0
 12.10.2002   Üsküp  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Kuzey Makedonya  2-1
 07.09.2002   İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri   Slovakya  3-0
 21.08.2002   Trabzon  Özel  Gürcistan   3-0
 29.06.2002   Daegu   Dünya Kupası Finalleri  Güney Kore  3-2
 26.06.2002   Saitama   Dünya Kupası Finalleri   Brezilya  0-1
 22.06.2002   Osaka  Dünya Kupası Finalleri   Senegal  1-0
 18.06.2002   Miyagi   Dünya Kupası Finalleri   Japonya  1-0
 13.06.2002   Seul   Dünya Kupası Finalleri   Çin  3-0
 09.06.2002   Incheon   Dünya Kupası Finalleri   Kosta Rika  1-1
 03.06.2002   Ulsan   Dünya Kupası Finalleri   Brezilya  1-2
 23.05.2002   Hong Kong   Özel  Güney Afrika  0-2
 17.04.2002   Kerkrade   Özel  Şili  2-0
 26.03.2002   Bochum  Özel  Güney Kore  0-0
 12.02.2002   Breda  Özel  Ekvador  0-1
 14.11.2001   İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Avusturya   5-0
 10.11.2001   Viyana  Dünya Kupası Elemeleri  Avusturya  1-0
 06.10.2001   Kişinev   Dünya Kupası Elemeleri  Moldova  3-0
 05.09.2001   İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  İsveç  1-2
 01.09.2001   Bratislava  Dünya Kupası Elemeleri  Slovakya  1-0
 15.08.2001   Oslo  Özel  Norveç  1-1
 06.06.2001   Bursa  Dünya Kupası Elemeleri  Kuzey Makedonya  3-3
 02.06.2001   İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Azerbaycan  3-0
 25.04.2001   Gaziantep  Özel  Arnavutluk  0-2
 28.03.2001   Üsküp  Dünya Kupası Elemeleri  Kuzey Makedonya  2-1
 24.03.2001   İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Slovakya  1-1
 28.02.2001   Amsterdam  Özel  Hollanda  0-0
 15.11.2000   İstanbul  Özel  Fransa  0-4
 11.10.2000   Bakü   Dünya Kupası Elemeleri  Azerbaycan  1-0
 07.10.2000   Göteborg  Dünya Kupası Elemeleri  İsveç  1-1
 02.09.2000    İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Moldova  2-0
 16.08.2000   Saraybosna  Özel  Bosna Hersek  0-2
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.  

 


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