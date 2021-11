Semih Saygıner, 'en yaşlı dünya şampiyonu' olmak istiyor

Milli bilardocu Semih Saygıner, 60'lı yaşlarında da bilardo oynamayı ve "en yaşlı dünya şampiyonu" unvanını kazanarak, güzel bir imza ile bu sporu bırakmak istediğini belirtti.



Semih Saygıner, Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın Ankara'da yeni faaliyete geçen Türkiye Bilardo Federasyonunun tesislerinde ilk kez düzenlenmesini ve bilardonun geldiği noktayı değerlendirdi.



Gölbaşı'nda inşa edilen tesisin her yönüyle daha iyi olması için Başkan Ersan Ercan ve yönetim kurulunun çalıştıklarını aktaran Saygıner, "Biz sporcular da uluslararası tecrübelerimizi aktarıp tesisin daha iyi olması için tabii ki pozitif eleştirilerimizi getiriyoruz. Yeni açıldı, eksiklikleri olabilir ama genel anlamda bakarsanız belki birçok spor branşında olmayacak kadar güzel bir tesis yapıldı. Bu anlamda hepimiz mutluyuz." diye konuştu.



Bilardonun böyle bir tesise kavuşmasının çok önemli olduğunu kaydeden Semih Saygıner, "Tesiste sadece turnuvanın yapılması değil aynı zamanda gençlerin yetiştirilmesi, bu sporda ileride ülkeyi temsil edecek ve başarı kazanacak adayların oluşması için çok önemli bir adım. Tüm camia adına ve kendi adıma mutluyum." ifadelerini kullandı.



Türkiye ve dünya bilardosunda uzun yıllardır adından söz ettirdiğinin hatırlatılması üzerine de milli sporcu, şöyle konuştu: "En az 3 sene daha oynarım yani 60 yaşına kadar oynarım. Hatta şöyle bir lafım vardı, '60'tan sonra oynamam' diye. Düşünüyordum, bakıyorum iyiyim arkadaş, taş gibi oynuyorum yani 62 yaşında da oynayacaksam oynarım. Hedefim tabii ki daha yukarılara çıkmak. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, herkes şampiyon olmaya gidiyor. Çok zor bir iş, çünkü bir kişi oluyor. Hepimizin hayali Dünya Şampiyonası'na gidip şampiyon olmak. Eğer kendime iyi bakarsam o güne kadar 'en yaşlı dünya şampiyonu' unvanını kazanabilirim belki, bu güzel olur, güzel bir imza olur yani."



"Türkiye'de 10 bilardocu sayabilirim ki dünyadaki herkesi yenebilir"



Federasyonun kendi tesislerinde Türkiye Şampiyonası'nın yapılmasıyla ilgili Semih Saygıner, şunları kaydetti: "Tesisimizde bu ilk turnuvamızdı, her sporcu kazanmak istiyor. Arkadaşlarım da kazanacak kapasiteye sahip, dünya çapında gerçekten çok başarılı oyuncularımız var. Bugün Türkiye'de 10 bilardocu sayabilirim ki dünyadaki herkesi yenebilir. O yüzden benim Türkiye'de bir ayak kazanmam Dünya Kupası kazanmak kadar zor artık eskisi gibi değil. Eskiden ben güle oynaya gelip kazanıyordum turnuvaları ama artık öyle değil tabiri yerindeyse taş gibi oynuyor artık millet. Bir taraftan da bu tabloyu görmek beni mutlu kılıyor. Çünkü yeni jenerasyon gelen oyuncular hakikaten dünyada çok iyi işler yapıyor, ben de hala yaşıma rağmen iyi oynamaya çalışıyorum."



Türkiye'den yeni "Semih Saygıner"lerin çıkması için tesisin katkısının sorulması üzerine de tecrübeli bilardocu, "Bilardo sporunun Türkiye'deki bakış açısına çok ciddi katkıda bulunacak bir tesis oldu. Burada mutlaka bazı firmalar destek olmak için sponsorluk için çaba sarf edecekler. Burası oldukça büyük bir tesis sadece bizim branşımızda değil, bilardonun tüm branşlarında burada aktiviteler yapılacak. Ulusal, uluslararası birçok turnuvaya ev sahipliği yapacak. O yüzden tesisin daha iyi hale gelebilmesi için maddi anlamda firmaların destek olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Sponsorluk desteklerine ihtiyaç olduğunu dile getiren milli bilardocu, "Amatör spor' diye tabir ettiğimiz sporlarda mutlaka dışarıdan desteğe ihtiyaç var. Bu tesis de o anlamda kaçırılmayacak bir fırsat çünkü televizyonlar canlı verecek, yurt içinde yurt dışında bütün maçlar dijital olarak yayımlanıyor. Dolayısıyla bilardo şu anda firmaların reklam yapabileceği tüm mecralara sahip, destek bekliyoruz." ifadelerini kulandı.



"Dünya klasmanında ilk 20 içinde 4 Türk sporcu var"



Türkiye'deki ve yurt dışındaki turnuvalar için yeni hedeflerinin sorulması üzerine Semih Saygıner, "57 yaşındayım ama sıhhatim yerinde, spor yapıyorum kendime iyi bakıyorum, performansımdan mutluyum çok iyi maçlar çıkardım. Daha da iyi maçlar çıkarabilirim. Dünya çapında da iyi maçlar çıkarıyorum, klasmanda da yerim hiç fena değil." diye konuştu.



Milli bilardocu Semih, "Dünya klasmanında şu an ilk 10 içindeyim, 10. sıradayım. Tayfun Taşdemir 9. sırada, Murat Naci Çoklu 11. sırada, 15. sırada da galiba Lütfi Çenet var. Dolayısıyla dünya klasmanında ilk 20 içinde 4 Türk sporcu var. Yani hepimiz de elimizden geldiği kadar ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Milli bilardocu Çapak: "İstiklal Marşı'mızı dinletmeyi çok isteriz"



Gölbaşı'ndaki yeni tesislerde düzenlenen Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabını kazanan milli bilardocu Mehmet Can Çapak da "Öncelikle bilardoya gönül veren ben ve birçok arkadaşım, sevenler, izleyenler, destekleyenler bu tesisi kesinlikle hak ediyordu." dedi.





Mehmet Can, aralık ayındaki 3. etap ve final etabının sonunda şampiyonun belli olacağı organizasyonda hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Tesisimizin ilk turnuvasında bunu taçlandırmak isterim. Şu anda milli takım oyuncusuyum. Bu yıl da yine başarılı olarak milli takımda devam etmek istiyorum. Amacımız tabii bu turnuvaların sonunda ülkemizi dünyada, Avrupa'da en iyi şekilde temsil edebilmek. Onun için de çok çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nın devamında Mısır'da düzenlenecek Dünya Kupası, ardından Dünya Ferdi Şampiyonası'nda ülkemizin bayrağını göklere çektirmeyi ve İstiklal Marşı'mızı dinletmeyi çok isteriz. Ben ve tüm milli takım arkadaşlarım tüm sporcu arkadaşlarım bunu çok istiyor. Onun için hedefimiz her turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıp başarılı olmak."





