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Alexander Djiku için Fransa'dan 3 talip!

Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku'ya Fransa'dan Rennes, Lens ve Nantes'in yoğun ilgisi var. Sarı-lacivertliler, oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

calendar 09 Temmuz 2025 18:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Alexander Djiku için Fransa'dan 3 talip!
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçeli o isimle ilgili flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

DJIKU FRANSA'YA

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Alexander Djiku'nun Fenerbahçe macerası sona eriyor.

Ganalı oyuncuyla Rennes, Lens ve Nantes'ın ilgilendiği belirtildi.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Djiku için sarı-lacivertliler, 3 milyon euro talep ediyor.

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