09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
19:00
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
20:30
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
20:30
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
21:45
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
22:00

Türk Telekom'da yeni transferler açıklandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Türk Telekom, Kyle Allman ve Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

calendar 09 Temmuz 2025 17:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom'da yeni transferler açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kyle Allman ve milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Kyle Allman'ı takımımıza kattık. Ayrıca Doğuş Özdemiroğlu, yeni sezonda Ankara basketbolu için hazır. Türk Telekom ailesine hoş geldiniz." ifadelerine yer verildi.

Ankara ekibi, ABD'li oyun kurucu Anthony Brown'la ise yolların ayrıldığını duyurdu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.