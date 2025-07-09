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Fenerbahçe'ye Guessand'da zorlu rakipler!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Evann Guessand ile Roma, Brighton ve Wolverhampton'un ilgilendiği belirtildi.

calendar 09 Temmuz 2025 18:28 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 18:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Guessand'da zorlu rakipler!
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaptığı Nice'in Fildişili forveti Evan Guessand ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre; Nice'in 24 yaşındaki golcü futbolcu için net olarak 30 milyon Euro'luk bir fiyat belirlediğini öne sürdü.

Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisinin devam ettiği belirtilirken Roma, Brighton ve Wolverhampton'ın da yıldız oyuncu ile ilgilendiği ifade edildi.


Geçtiğimiz sezon Nice ile 42 maça çıkan Fildişili yıldız söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 10 asiste imza attı.

9 numaranın yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen yıldız ismin Fransız ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

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