Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu için lansmana çıkıyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklayan ilk isim olan Şekip Mosturoğlu tanıtım lansmanı düzenleyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu için lansmana çıkıyor
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18 Nisan 2024 08:48
Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi başkan adaylığını açıklayan ilk isim Şekip Mosturoğlu olmuştu. Mosturoğlu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 13.00'te tanıtım lansmanı düzenleyecek ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Şekip Mosturoğlu ve ekibi, seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatacak.

"BAŞKANLARI BARIŞTIRACAĞIM"

27 Nisan'da yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Nihat Tokat, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tokat, "11 aydır arkadaşlarımla birlikte bu seçim için çalışıyorum. Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Seçilirsem ilk icraatlarımdan biri Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u barıştırmak olacak. 28 şampiyonluğumuz için de TFF'yi ikna edeceğiz" dedi.

Bir önceki Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Vefa Küçük, önceki gün yeniden ve son kez aday olacağını duyurmuştu. Şaşırtan bir haber geldi. Küçük, sürpriz bir şekilde, sadece bir gün sonra başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. Vefa Küçük, diğer adayların önünü açmak için bu yönde bir adım attığını ifade etti.

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