Şehmus Hazer: 'Savunmamız ile kazanacağız'

EuroCup yarı final ikinci maçında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nde milli basketbolcu Şehmus Hazer, iyi savunma yaptıkları takdirde seriyi kazanarak finale yükseleceklerini söyledi.



Bu sezon transfer olduğu Bahçeşehir Koleji'nde sergilediği performansla öne çıkan 26 yaşındaki oyun kurucu, maçın oynanacağı Gran Canaria Arena'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



İlk maçta iyi bir performans ortaya koyarak seride 1-0 öne geçtiklerini hatırlatan Şehmus Hazer, "Bu maçın ilk müsabakadan daha zorlu olacağının farkındayız. Finale 1 maç uzaklıktayız. İlk karşılaşmada gösterdiğimiz şeyleri daha fazla ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. Zor olacağının farkındayız ama bunu yapabilecek bir kadromuz var. Umarım bizim için güzel geçer." ifadelerini kullandı.



Bu sezon özellikle savunmada iyi iş çıkardıklarına vurgu yapan milli basketbolcu, "Maçta daha çok savunma belirleyici olacak. Tabii ki ofansif anlamda da önemli işler yapmamız gerekiyor. Boş şutları bulmamız ve atmamız lazım. Hep savunmayla bir yere geldik. Savunmamızla kazanacağımızı düşünüyorum. Bu turu geçmeye odaklandık. Önceliğimiz tur atlamak. Finalde rakibin kim olacağı çok önemli değil." diye konuştu.



"Tekrar kendimi buldum"



Şehmus Hazer, Bahçeşehir Koleji'nde sergilediği performansla yeniden kendini bulduğunu belirtti.



Sezon başında Fenerbahçe Beko'dan İstanbul temsilcisine transfer olan 26 yaşındaki basketbolcu, "Bahçeşehir Koleji bana iyi geldi. Tekrar kendimi buldum. Bana güvenlerini gösteriyorlar. Ben de buna karşılık sahada iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Sezon şu ana kadar iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra üzerine koyarak daha iyi işler yaparım." değerlendirmesinde bulundu.



"EuroBasket 2025'te grubu birinci bitirme şansımız var"



A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile eşleşmesine ilişkin görüşlerini paylaşan Şehmus Hazer, şunları kaydetti:



"Gerçekten bütün grupların aynı zorlukta olduğunu düşünüyorum. Kadromuzdaki oyuncular sağlıklı olduğu sürece grubu birinci bitirme şansımız var. Madalya alabilme ihtimalimiz var. Yazın herkes inşallah sağlıklı bir şekilde milli takıma gelir ve güzel bir kamp dönemi olur. Ondan sonra inşallah EuroBasket'i madalyayla sonlandırırız. Bu konuda umutluyum."



