Sebastian Szymanski'ye özel terapi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemde eleştirilen oyuncusu Sebastian Szymanski, ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski'ye özel terapi!
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10 Mart 2025 09:22

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Jose Mourinho, Rangers maçındaki performansından sonra tepki gösterilen Sebastian Szymanski'yle özel bir görüşme yaptı.

"TEPKİLER OLACAKTIR, KAFANA TAKMA"

Portekizli teknik adamın, öğrencisine; "Bu tepkiler olacaktır. Sen kafana takma. Oyununa odaklan. Bu takımın en önemli parçalarından birisin" dediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 40 maçta görev alan Szymanski, 3 gol 9 asistlik performans sergiledi.



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