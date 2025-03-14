Sebastian Szymanski'den 17 yıl sonra ilk!

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Rangers maçındaki golleriyle 17 yıl sonra bir ilke imza attı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Szymanski, Rangers maçındaki iki golüyle birlikte Deivid'den bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Deivid, 2008'de Sevilla ile deplasmanda oynanan maçta 2 gole imza atmıştı.
Szymanski, Rangers maçındaki iki golüyle birlikte Deivid'den bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Deivid, 2008'de Sevilla ile deplasmanda oynanan maçta 2 gole imza atmıştı.