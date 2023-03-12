Schalke 04 Teknik Direktörü Reis: "Kenan Karaman pes etmedi"

Schalke 04 Teknik Direktörü Thomas Reis, milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Schalke 04 Teknik Direktörü Reis: 'Kenan Karaman pes etmedi'
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12 Mart 2023 16:42
Almanya Bundesliga'nın 24'üncü haftasında Schalke 04, Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibe 1 puanı getiren golü 79'uncu dakikada milli futbolcu Kenan Karaman kaydetti. Schalke 04 Teknik Direktörü Thomas Reis, milli futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Almanya Bundesliga'nın 24'üncü haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sonuçlanırken ev sahibi ekibin golleri 50'nci dakikada Marius Bülter ve 79'uncu dakikada Kenan Karaman'dan geldi. Deplasman ekibinin gollerini ise 38'inci dakikada Nico Schlotterbeck ve 60'ıncı dakikada Raphael Guerreiro kaydetti. Schalke'de 68'inci dakikada oyuna girerek takımına beraberliği getiren golü atan Kenan Karaman hakkında Schalke 04 Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Karaman'ın antrenmanlarda çok sıkı çalıştığını kaydeden Reis, "Antrenmanda sergilediğiniz performanslarınız için ödüllendirilirsiniz. Kenan bugün kendini ödüllendirebildiği için mutluyum. Asla pes etmedi ve bugün gol atması gerçekten çok güzel" ifadelerine yer verdi.

KENAN KARAMAN'DAN PAYLAŞIM

Milli oyuncu Kenan Karaman karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 20 puanla 17'nci sırada yer alan ve düşme hattında bulunan Schalke'nin ligdeki durumuna dikkat çeken Karaman, paylaşımında "Her zaman, son ana kadar, savaşmaya devam" cümlelerine yer verdi. 
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