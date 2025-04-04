Savcılıktan Jose Mourinho kararı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho'ya açtığı dava ile ilgili bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Savcılıktan Jose Mourinho kararı!
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04 Nisan 2025 18:32
Son güncelleme 04 Nisan 2025 18:39
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho'ya açtığı dava ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Galatasaray ile oynanan derbinin ardından, "Maymun gibi zıpladılar." açıklamasını yapmıştı. Galatasaray, bu açıklamanın ardından Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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