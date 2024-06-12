Sarunas: "Kobe Bryant performansı"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Süper Lig'inde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

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Sarunas: 'Kobe Bryant performansı'
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12 Haziran 2024 23:20
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Süper Lig'inde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından açıklamalar yaptı.

Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Tüm bu durumlar bazı kahramanlar yaratır. Papagiannis'in bloğu bizi uzatmaya götürdü." dedi.

Nigel ile ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Nigel Hayes-Davis'ten bir Kobe Bryant performansı geldi. O bölüme kadar Nigel Hayes'i oyuna sokmayı başaramamıştım. Kendime bu yüzden kızgınım. Bu, çok farklı bir seri oldu. Beklediğimiz şey buydu. Şampiyon biziz. Mutlu olmamız lazım." diye konuştu.

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