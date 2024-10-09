Sarunas Jasikevicius: 'Takım olarak hareket etmeliyiz'

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague ikinci haftasında Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Sarı-lacivertli takımda başantrenör Sarunas Jasikevicius, bu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Jasikevicius, "Çok zor bir deplasman karşılaşması olacak. Anadolu Efes sezona harika başladı ve bu ligde deplasmandaki her maç zorludur. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı neleri iyi yapamadığımızı anlamalı ve bunları düzeltmeye çalışmalıyız. Ayrıca maç içerisinde zorlu anlar yaşayabileceğimizin ve bu durumlarda takım olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Fenerbahçe'de Bonzie Colson ise maç için, "Harika bir maç ve çok iyi bir atmosfer olacak. Kesinlikle heyecanlıyız, çünkü bunun iki İstanbul takımı arasında oynanacak bir derbi olacağının bilincindeyiz. Olympiacos maçını kazanmamızı sağlayan ritmimizi devam ettirmeli ve daha iyi oynamak için çabamızı sürdürmeliyiz." sözlerini sarf etti.



