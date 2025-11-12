Sarunas Jasikevicius'a yeni sözleşme yolda!

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, başantrenör Sarunas Jasikevicius'la yeni sözleşme için görüşmeler yaptıklarını, aralık ayı gibi imzaların atılmasını öngördüğünü söyledi.



Fenerbahçe Beko'nun Almanya'nın Münih kentinde İsrail takımları Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI'yle oynayacağı maçlar için Münih'e gelen Cem Ciritci, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle iç saha maçlarını Almanya'da oynadıklarının altını çizen Ciritci, "Bu durum bize belli başlı zorluklar getiriyor. Ama Almanya'da da kendi evimizde gibi oynuyoruz. Takımımız iyi hazırlanıyor. Motivasyonumuz da yerinde. Geçen hafta sonundaki futbol maçında da basketbolcularımızla beraberdik. Orada da güzel bir birlik oldu." ifadelerini kullandı.

Takımın sezona iyi bir giriş yapamadığını belirten Ciritci,açıklamasında bulundu.Transfer konusunda sürekli çalışma halinde olduklarını belirten Cem Ciritci,diye konuştu.Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesiyle ilgili de konuşan Ciritci, şunları söyledi:Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in basketbolda büyük yatırım yaptıklarını vurgulayan Ciritci, şöyle konuştu:Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile aradaki puan farkının 1'e inmesiyle ilgili de konuşan Ciritci, milli aradan sonra oynanacak maçlara dikkati çekti.Hem taraftar hem de yönetici olarak konuştuğunun altını çizen Ciritci,diye konuştu.Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen hakemler ve futbolcularla ilgili konuşan Ciritci, şunları söyledi:Son olarak taraftara mesaj gönderen Ciritci, "diye konuştu.