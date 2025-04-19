Şanlıurfaspor'dan alt sıralar için önemli üç puan!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Şanlıurfaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.



Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Şanlıurfaspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.



Şanlıurfaspor'un golleri 15. dakikada Okyere Wriedt ve 88. dakikada Uchenna Ogundu'dan gelirken Pendikspor'un çabaları puan almak için yeterli olmadı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor, 2 maç aradan sonra galip gelerek puanını 40'a yükseltti.



Pendikspor ise üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrılarak 45 puanda kaldı.



