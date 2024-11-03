Şanlıurfaspor 5 maçtır yenilmiyor

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Şanlıurfaspor, yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor 5 maçtır yenilmiyor
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03 Kasım 2024 14:06
 Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Şanlıurfaspor, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Son 5 maçta Yeni Malatyaspor 3-0, Adanaspor'u ise 4-1 yenen Şanlıurfa temsilcisi, Kocaelispor ile 0-0, Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 ve Esenler Erokspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Şanlıurfa ekibi, 11 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle şu ana kadar 15 puan topladı.

Rakip fileleri 18 kez havalandıran Şanlıurfaspor, kalesinde de 18 gole engel olamadı.

Sarı-yeşilli ekipte, Olarenwaju Kayode 5, Aly Malle ise rakip ağlara 4 gol göndererek takımın en skorer isimleri oldu.

Kırgız kaleci Erzhan Tokotaev'in sakatlanması sonrası kaleye geçen Abdulkadir Sünger'in oynadığı 5 maçta da takım kaybetmedi.

Şanlıurfaspor, gelecek hafta ise sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı da kazanıp serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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