Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Giresunspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Şanlıurfaspor 6-0 kazandı.



Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Amar Begic, 34. dakikada Emre Gültekin, 37 ve 56. dakikada Marco Paixao, 77. dakikada Emmanuel Dening, 83. dakikada Mehmet Yiğit kaydetti.



Şanlıurfaspor'da Marco Paixao, karşılaşmanın 47. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan Şanlıurfaspor, ligdeki puanını 27 yaptı. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Şanlıurfaspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Giresunspor, Erzurum FK deplasmanına gidecek.





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