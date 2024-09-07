UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup maçında Liechtenstein'ı 1-0 mağlup eden San Marino'nun tarihinde ilk kez bir resmi maçtan galip ayrılması ülkede büyük sevinç yaşattı.



Yaklaşık 33 bin nüfuslu San Marino en son galibiyetini 20 yıl önce bir dostluk karşılaşmasında yine Lihtenştayn'a karşı almıştı.



"Çığlık atanlar, ağlayanlar oldu"



Daha önceki 141 maçta tek bir galibiyeti bulunmayan San Marino'nun kazandığı ilk zaferi eski bir uluslararası hakem olan Futbol Federasyonu Başkanı Marco Tura "Gece gözümüze uyku girmedi. Kutlamalar sırasında çığlık atanlar ve ağlayanlar oldu" sözleriyle anlattı.



"20 yıl beklemeyeceğiz"



Tura, San Marino'da değişimi Lihtenştayn'a gol atan Nicko Sensoli gibi oyuncuların yerel İtalyan kulüplerine katılmak yerine kendi ülkelerinde oynamalarını sağlayan San Marino Akademisi'ne bağlarken "Günden güne ilerliyoruz ama eminim ki tekrar kazanmamız için 20 yıl geçmesi gerekmeyecek" diye konuştu.





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