Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Ercan Kara attı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, takımın başında 3. lig maçına çıkan Şota Arveladze ile 3. maçında da puan alamadı.



Samsunspor, 18 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.



Samsunspor ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



22. dakikada konuk ekibin atağında Rohden'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, ceza sahası çizgisinin hemen dışından yerden sert vurdu, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çeldi.



26. dakikada ani gelişen atakta Haluk Mustafa Tan'ın sağdan ortasında altıpas içindeki Emre Kılınç, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





66. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ercan Kara'nın, yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda, topu kaleci Emre Bilgin bloke etti.



70. dakikada VavaCars Karagümrük'ün atağında kaleyi cepheden gören pozisyonda Can Keleş'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.



84. dakikada Samsunspor öne geçti. Fofana'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Ercan Kara, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.



Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji (Dk. 46 Ercan Kara), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 59 Fofana), Holse (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tait), Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Osman Çelik)



VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric (Dk. 83 Adnan Uğur), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 67 Serdar Dursun), Münir Levent Mercan, Ceccherini (Dk. 51 Frederic Veseli), Paoletti



Gol: Dk. 84 Ercan Kara (Yılport Samsunpor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric, Dk. 64 Can Keleş, Dk. 90+2 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)





