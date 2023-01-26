Samsunspor, Soner Aydoğdu'yu aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fraport TAV Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu'yu transfer etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.



Açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ile İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da katıldığı imza töreninde tecrübeli oyuncunun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.





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