Samsunspor, Pendikspor'a konuk oluyor

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda Pendikspor ile karşulaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Pendikspor'a konuk oluyor
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11 Kasım 2023 14:03
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Ligde geride kalan 11 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Samsun ekibi, 8 puan topladı.

Oynadığı son 2 maçı kazanan Yılport Samsunspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Fofana, Dimata ve Bedirhan Çetin'in, Pendikspor maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

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