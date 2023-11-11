Samsunspor, Pendikspor'a konuk oluyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.
Ligde geride kalan 11 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Samsun ekibi, 8 puan topladı.
Oynadığı son 2 maçı kazanan Yılport Samsunspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Fofana, Dimata ve Bedirhan Çetin'in, Pendikspor maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.
Ligde geride kalan 11 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Samsun ekibi, 8 puan topladı.
Oynadığı son 2 maçı kazanan Yılport Samsunspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Fofana, Dimata ve Bedirhan Çetin'in, Pendikspor maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.
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