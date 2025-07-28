Samsunspor, Omorowa'yı açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 21 yaşındaki İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı renklerine kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Richie Omorowa ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, oyuncunun 2025-26 sezonunun ilk yarısında İsveç Ligi ekiplerinden Degerfors takımında görev yaptığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Richie Omorowa ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, oyuncunun 2025-26 sezonunun ilk yarısında İsveç Ligi ekiplerinden Degerfors takımında görev yaptığı bildirildi.