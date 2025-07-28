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Samsunspor, Omorowa'yı açıkladı!

Samsunspor, Excelsior forması giyen Richie Omorowa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 28 Temmuz 2025 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
Samsunspor, Omorowa'yı açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 21 yaşındaki İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı renklerine kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Richie Omorowa ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, oyuncunun 2025-26 sezonunun ilk yarısında İsveç Ligi ekiplerinden Degerfors takımında görev yaptığı bildirildi.

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