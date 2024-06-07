Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya ile vedalaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 2023-24 sezonunda KVC Westerlo takımından bonservisi kiralanan Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Açıklamada, Muhammet Gümüşkaya'ya katkıları nedeniyle teşekkür edildi ve kariyerinde başarı dilendi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 2023-24 sezonunda KVC Westerlo takımından bonservisi kiralanan Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Açıklamada, Muhammet Gümüşkaya'ya katkıları nedeniyle teşekkür edildi ve kariyerinde başarı dilendi.
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