Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.



Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 5'te Anthony Musaba, 13'te Cherif Ndiaye ve 57. dakika Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Konyaspor'un tek golünü ise dakika 60'daattı.Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 20 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.8. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.37. dakikada Andzouana'nın ortasında Muleka topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.