Samsunspor'da 4 oyuncu Trabzonspor'a karşı yok!

Samsunspor, 4 futbolcusunun noel tatilinden geç döndükleri için Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Samsunspor'da 4 oyuncu Trabzonspor'a karşı yok!
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03 Ocak 2025 18:00
Son güncelleme 03 Ocak 2025 18:06
Samsunspor, 4 futbolcusunun noel tatilinden geç döndükleri için Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadığını duyurdu.

Karadeniz temsilcisi, noel tatilinden geç dönen; Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait'in Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağını ancak 4 futbolcunun kadro dışı kalmadığını duyurdu.

Samsunspor yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır. Bu oyuncularımız, hafta içinde takımdan ayrı olarak yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından, pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki, herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamış ve olmayacaktır."

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