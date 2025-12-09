09 Aralık
Samsunspor-AEK maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek

UEFA Konferans Ligi'ndeki Samsunspor-AEK maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek

calendar 09 Aralık 2025 14:42
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Samsunspor-AEK maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Samsunspor'la Yunanistan temsilcisi AEK arasındaki maçta Fransız hakem Jeremie Pignard görev yapacak. 

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Fransa'dan Ruddy Buquet olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mathieu Vernice, AVAR'da ise Elisa Daupeux görev alacak.

