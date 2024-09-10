Samsun'da hesaplar galibiyet üzerine

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında ise Konyaspor ile karşılaşacak.



Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleşecek karşılaşma öncesi Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, ekibi ile birlikte hem yoğun bir şekilde oyuncularla tek tek ilgilenirken, hem de diğer oyuncular ile ilgili Hatayspor maçı öncesi yaptıkları analizleri paylaşarak, galibiyet için yol haritası belirliyor.



Teknik direktör Thomas Reis, milli aranın öncesinde Hatayspor maçında aldıkları galibiyetteki takımın sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Süper Lig'de kalma hedefimiz için bir sonraki adım" mesajını paylaştı. Reis'in paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni alırken, Alman çalıştırıcının hedefi ise, milli arada takımı en iyi şekilde hazırlayıp, milli ara sonrası 8 günde oynayacakları 3 maçta da tüm puanları toplayabilmek. [Samsun Gazetesi]





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