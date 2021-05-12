Şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınınca kim kazanıyor?

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak.
Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2'sinde zirve son haftada el değiştirdi.
Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006'da Galatasaray'a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'da ise şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.
2005-2006'da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80'er puanla girdi. Fenerbahçe'nin Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.
2009-2010'da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.
Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.
Son hafta şampiyonlukları
Süper Lig'de üç puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988'dan itibaren şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı sezonlarda kupayı kaldıran takımlar şunlar:
Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2'sinde zirve son haftada el değiştirdi.
Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006'da Galatasaray'a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'da ise şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.
2005-2006'da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80'er puanla girdi. Fenerbahçe'nin Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.
2009-2010'da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.
Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.
Son hafta şampiyonlukları
Süper Lig'de üç puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988'dan itibaren şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı sezonlarda kupayı kaldıran takımlar şunlar:
|Sezon
|Son hafta öncesi
|Son hafta
|1992-1993
|Galatasaray
|Galatasaray
|1993-1994
|Galatasaray
|Galatasaray
|1995-1996
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe
|2000-2001
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe
|2005-2006
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2007-2008
|Galatasaray
|Galatasaray
|2008-2009
|Beşiktaş
|Beşiktaş
|2009-2010
|Fenerbahçe
|Bursaspor
|2010-2011
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe
|2011-2012
|Galatasaray
|Galatasaray
|2017-2018
|Galatasaray
|Galatasaray