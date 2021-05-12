Şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınınca kim kazanıyor?

Son hafta şampiyonlukları

Sezon Son hafta öncesi Son hafta 1992-1993 Galatasaray Galatasaray 1993-1994 Galatasaray Galatasaray 1995-1996 Fenerbahçe Fenerbahçe 2000-2001 Fenerbahçe Fenerbahçe 2005-2006 Fenerbahçe Galatasaray 2007-2008 Galatasaray Galatasaray 2008-2009 Beşiktaş Beşiktaş 2009-2010 Fenerbahçe Bursaspor 2010-2011 Fenerbahçe Fenerbahçe 2011-2012 Galatasaray Galatasaray 2017-2018 Galatasaray Galatasaray

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak.Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2'sinde zirve son haftada el değiştirdi.Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006'da Galatasaray'a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'da ise şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.2005-2006'da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80'er puanla girdi. Fenerbahçe'nin Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.2009-2010'da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.Süper Lig'de üç puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988'dan itibaren şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı sezonlarda kupayı kaldıran takımlar şunlar: