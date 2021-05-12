Şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınınca kim kazanıyor?

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987/88'den bu yana 11 kez şampiyonluk son haftaya kaldı. Beşiktaş, lider girdiği 2008/2009'da son hafta şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray, 2005/2006'da son haftaya ikinci girip şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınınca kim kazanıyor?
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12 Mayıs 2021 13:31
Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak.

Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2'sinde zirve son haftada el değiştirdi.

Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006'da Galatasaray'a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'da ise şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

2005-2006'da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80'er puanla girdi. Fenerbahçe'nin Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010'da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.

Son hafta şampiyonlukları

Süper Lig'de üç puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988'dan itibaren şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı sezonlarda kupayı kaldıran takımlar şunlar:

 

Sezon Son hafta öncesi Son hafta
1992-1993 Galatasaray Galatasaray
1993-1994 Galatasaray Galatasaray
1995-1996 Fenerbahçe Fenerbahçe
2000-2001 Fenerbahçe Fenerbahçe
2005-2006 Fenerbahçe Galatasaray
2007-2008 Galatasaray Galatasaray
2008-2009 Beşiktaş Beşiktaş
2009-2010 Fenerbahçe Bursaspor
2010-2011 Fenerbahçe Fenerbahçe
2011-2012 Galatasaray Galatasaray
2017-2018 Galatasaray Galatasaray
 

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