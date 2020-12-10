Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar kura çekimine seri başı olarak katılacak ve aynı ülke takımları birbiriyle eşleşemeyecek.
Son 16 turu ilk maçları 16/17/23/24 Şubat'ta, rövanş maçları ise 9/10/16/17 Mart'ta oynanacak.
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
Bayern Münih
Real Madrid
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Dortmund
Juventus
PSG
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Atletico Madrid
Mönchengladbach
Porto
Atalanta
Sevilla
Lazio
Barcelona
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar kura çekimine seri başı olarak katılacak ve aynı ülke takımları birbiriyle eşleşemeyecek.
Son 16 turu ilk maçları 16/17/23/24 Şubat'ta, rövanş maçları ise 9/10/16/17 Mart'ta oynanacak.
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
Bayern Münih
Real Madrid
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Dortmund
Juventus
PSG
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Atletico Madrid
Mönchengladbach
Porto
Atalanta
Sevilla
Lazio
Barcelona
RB Leipzig