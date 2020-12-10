Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.



Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar kura çekimine seri başı olarak katılacak ve aynı ülke takımları birbiriyle eşleşemeyecek.



Son 16 turu ilk maçları 16/17/23/24 Şubat'ta, rövanş maçları ise 9/10/16/17 Mart'ta oynanacak.



SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Bayern Münih

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Dortmund

Juventus

PSG



SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Atletico Madrid

Mönchengladbach

Porto

Atalanta

Sevilla

Lazio

Barcelona

RB Leipzig



