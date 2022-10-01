Samet Akaydın: 'Puan için mutluyuz'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da oyunculardan Samet Akaydın açıklamalarda bulundu.



Samet Akaydın, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir maç olduğunu belirterek Galatasaray'ı tebrik etti.



Kazanmak için sahaya çıktıklarını, fakat kazanamadıklarının altını çizen Samet, takım arkadaşlarını mücadelelerinden dolayı kutladı.



Gelecek iki haftada deplasman maçlarına çıkacaklarını ve bunları kazanmak istediklerini aktaran Samet, "Devam edeceğiz sonuna kadar. Her zaman hedefimiz zirve. Böyle maçlarda puan kazanmak lazım. Puanı kazandık diye mutluyuz." dedi.





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