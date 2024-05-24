Samet Akaydin, Pana'dan ayrıldı!

Panathinaikos'ta Samet Akaydin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı sebebiyle kadro dışı kalan Samet Akaydin için yeni gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; milli oyuncu, Panathinaikos'tan ayrıldı.
PAYLAŞIMI KALDIRMASI İSTENMİŞTİ
Samet Akaydin'in olay olan paylaşımı kaldırmaması sonrası kadro dışı kaldığı ve ayrılığın bu gelişme sonrası kesinleştiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde Panathinaikos'a yarım sezonluğuna satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.
Panathinaikos ile tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, 1072 dakika sahada kaldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; milli oyuncu, Panathinaikos'tan ayrıldı.
PAYLAŞIMI KALDIRMASI İSTENMİŞTİ
Samet Akaydin'in olay olan paylaşımı kaldırmaması sonrası kadro dışı kaldığı ve ayrılığın bu gelişme sonrası kesinleştiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde Panathinaikos'a yarım sezonluğuna satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.
Panathinaikos ile tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, 1072 dakika sahada kaldı.
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