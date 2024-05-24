Samet Akaydin, Pana'dan ayrıldı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapması sonrası kadro dışı kalan Samet Akaydin, Panathinaikos'tan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samet Akaydin, Pana'dan ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2024 15:02
Panathinaikos'ta Samet Akaydin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı sebebiyle kadro dışı kalan Samet Akaydin için yeni gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; milli oyuncu, Panathinaikos'tan ayrıldı.

PAYLAŞIMI KALDIRMASI İSTENMİŞTİ

Samet Akaydin'in olay olan paylaşımı kaldırmaması sonrası kadro dışı kaldığı ve ayrılığın bu gelişme sonrası kesinleştiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde Panathinaikos'a yarım sezonluğuna satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

Panathinaikos ile tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, 1072 dakika sahada kaldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery