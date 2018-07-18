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Samed Ali Kaya, Göztepe'de

Menemen Belediyespor'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Kaynak: AA
Samed Ali Kaya, Göztepe'de
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18 Temmuz 2018 15:48
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor'dan Samed Ali Kaya'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kayserispor'da profesyonel olan Samed Ali Kaya, Tarsus İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor, Erzin Belediyespor ve son olarak Menemen Belediyespor'da forma giydi.

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