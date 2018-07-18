Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor'dan Samed Ali Kaya'yı kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kayserispor'da profesyonel olan Samed Ali Kaya, Tarsus İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor, Erzin Belediyespor ve son olarak Menemen Belediyespor'da forma giydi.
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kayserispor'da profesyonel olan Samed Ali Kaya, Tarsus İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor, Erzin Belediyespor ve son olarak Menemen Belediyespor'da forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın