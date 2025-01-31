Salvatore Foti: 'Bugünkü gibi 14 oyunculu bir kadro olmayacak'

Salvatore Foti, "Çok iyi bir ekibe karşı harika performans sergiledik. Yedek kulübesinde orta saha, savunma, bek yoktu. Takım bugün çok istedi. Bunu sahaya yansıttık. Mutluyuz. Playoffları düşüneceğiz. Kesinlikle daha farklı ve daha alternatifli bir Fenerbahçe olacak. Bugünkü gibi 14 oyunculu bir kadro olmayacak. Playofflarda daha zorlu rakipler olacak ama kadromuz alternatifli olacak. Önemli olan tur atlamaktı." dedi.







UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe , Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.Maçın ardından Fenerbahçe yardımcı antrenörü Salvatore Foti açıklamalarda bulundu.