Salih Uçan: "Kupa kazanmak gerekiyor"

Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Salih Uçan: 'Kupa kazanmak gerekiyor'
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03 Haziran 2023 22:10
Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan, Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi.

Salih Uçan, "Üst üste kazanınca takım moral buldu. Şenol Güneş'in gelmesiyle güzel bir seri yakaladık. Ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında bazı bölümler oldu, iki kere kötü seri yakaladık. Onun sonucunda da şampiyonluk gitti. Şimdi ikinciliği kovalıyoruz. Sezonu ikinci bitirmek istiyoruz." dedi.

Deneyimli isim sözlerine, "Kupa kazanamadık bu sene. Her zaman kupa kazanmak gerekiyor. Sezonu kupasız bitirmek üzücü oluyor. Dediğim gibi ikincilik şansımız var, ikinciliği yakalamak istiyoruz." diye devam etti.

Salih Uçan, son olarak orta sahadaki uyum için, "Güzel bir 3'lü yakalandı. 3'lünün devamında da güzel maçlar kazandık. İyi mücadele ettik. İyi bir uyum oldu. Herkes birbirinin açığını kapatıyor. Maçları da kazanıyoruz, güzel oluyor." cevabını verdi.

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