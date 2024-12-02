Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mesut Bakkal'ın ekibi Sakaryaspor evinde Ufuk Kahraman'ın yönetimindeki Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Sakaryaspor'un gollerini 44. ve 47. dakikalarda Mendy Mamadou kaydederken, Boluspor'un tek golünü 33. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 2 maç aranın ardından kazanan Sakaryaspor puanını 17'ye yükseltirken, Boluspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Boluspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Sakaryaspor'un gollerini 44. ve 47. dakikalarda Mendy Mamadou kaydederken, Boluspor'un tek golünü 33. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 2 maç aranın ardından kazanan Sakaryaspor puanını 17'ye yükseltirken, Boluspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Boluspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.