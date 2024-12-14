Sakaryaspor, Iğdır FK'yi mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.



Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sakaryaspor, Iğdır FK'yi 2-1 yendi.



18. dakikada defansın arkasına atılan topta Sakaryaspor kalecisi Szumski kalesini terk etti. Thuram aşırtma vuruşla Iğdır FK'yi 1-0 öne geçirdi.



33. dakikada ev sahibi Sakaryaspor durumu eşitledi. Fernando Andrade ceza sahsından şık bir vuruşla topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.



36. dakikada Bülent Uzun'un yaptığı ortada Mendy Mamadou'nun vuruşu ile Sakaryaspor öne geçti ve maçın ilk yarısı 2-1'lik Sakaryaspor üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın ikinci yarısında da Sakaryaspor etkili olan taraftı. Son 10 dakikada Iğdır FK atakları yoğunlaşsa da maç 2-1'lik Sakaryaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU



Bu sonuça birlikte Sakaryaspor 20 puanla 17. sıraya yükselirken Iğdır FK 22 puanla 11. sırada bulunuyor.



