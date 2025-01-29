Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi
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29 Ocak 2025 23:05
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaşmaya varıldı.

Sakaryaspor, ligde 26 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

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