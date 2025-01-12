Sait Karafırtınalar: "Buz gibi havada içimizi ısıtan skor"

Şanlıurfaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sait Karafırtınalar: 'Buz gibi havada içimizi ısıtan skor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 17:12
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik etti.

Takım için kırılma maçlarından biri olduğunu aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Buz gibi bir havada içimizi ısıtan bir skor. İhtiyacımız da vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Birinci dakikadan doksan artılara kadar oyun disiplininden hiç kopmadılar. Erzurum takımı içeride kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Biz de deplasmanda kazanamıyorduk. Bizim için de kırılma maçıydı."

Karafırtınalar ayrıca, ligin ikinci yarısına daha avantajlı başlayacaklarını ifade ederek, doğru transferlerle daha farklı bir takım olabileceklerini sözlerine ekledi.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery