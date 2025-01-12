Sait Karafırtınalar: 'Buz gibi havada içimizi ısıtan skor'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik etti."Buz gibi bir havada içimizi ısıtan bir skor. İhtiyacımız da vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Birinci dakikadan doksan artılara kadar oyun disiplininden hiç kopmadılar. Erzurum takımı içeride kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Biz de deplasmanda kazanamıyorduk. Bizim için de kırılma maçıydı."Karafırtınalar ayrıca, ligin ikinci yarısına daha avantajlı başlayacaklarını ifade ederek, doğru transferlerle daha farklı bir takım olabileceklerini sözlerine ekledi.