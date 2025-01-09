Şahan Gökbakar: 'Yapı yok, yalı var'

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını açıkladı. Galatasaray'a 38 blok ceza verildi.
Galatasaraylı ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, TFF'nin sarı kırmızılı takıma verdiği blok kapatma cezasına tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "Bildiğim akdarıyla 417. blokta sadece polis arkadaşlar oturur, deplasman tribünü ile arada barikat olurar. Demek ki polis kardeşlerimiz de küfürlü tezahürata katılmışlar." ifadelerini kullandı.
Şahan Gökbakar ayrıca, "Yapı yok, yalı var', 'elinizden geleni ardınıza koymayan" sözleri de dikkat çekti.
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Galatasaraylı ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, TFF'nin sarı kırmızılı takıma verdiği blok kapatma cezasına tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "Bildiğim akdarıyla 417. blokta sadece polis arkadaşlar oturur, deplasman tribünü ile arada barikat olurar. Demek ki polis kardeşlerimiz de küfürlü tezahürata katılmışlar." ifadelerini kullandı.
Şahan Gökbakar ayrıca, "Yapı yok, yalı var', 'elinizden geleni ardınıza koymayan" sözleri de dikkat çekti.
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