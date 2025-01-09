Şahan Gökbakar: "Yapı yok, yalı var"

Galatasaraylı ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, TFF'nin sarı kırmızılı takıma verdiği blok kapatma cezasına tepki gösterdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şahan Gökbakar: 'Yapı yok, yalı var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2025 23:43
Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını açıkladı. Galatasaray'a 38 blok ceza verildi.

Galatasaraylı ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, TFF'nin sarı kırmızılı takıma verdiği blok kapatma cezasına tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "Bildiğim akdarıyla 417. blokta sadece polis arkadaşlar oturur, deplasman tribünü ile arada barikat olurar. Demek ki polis kardeşlerimiz de küfürlü tezahürata katılmışlar." ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar ayrıca, "Yapı yok, yalı var', 'elinizden geleni ardınıza koymayan" sözleri de dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery