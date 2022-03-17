Galatasaraylı Sacha Boey, Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Sacha Boey "Takımımla gururluyum. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı çok iyi mücadele ettik. Kaybetmemizin özel bir nedeni yok. Bu tip maçlarda detaylar önemlidir. Bu maçta da detaylar sonuca ufak bir etki etti." dedi.



Sacaha Boey "Bu tip maçlarda konsantrasyon önemlidir. Ben de kişisel olarak gerekeni yaptı." ifadelerini kullandı.





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