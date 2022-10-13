Sacha Boey'nin aklı şampiyonlukta

Transferde adı dev kulüplerle anılan Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, şu an tamamen Galatasaray ile şampiyon olmaya odaklanmış durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey'nin aklı şampiyonlukta
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13 Ekim 2022 13:47
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Adı Liverpool ve Real Madrid gibi devlerle anılan Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, transferin gündeminde olmadığını söyledi.

Tamamen Galatasaray'a konsantre olduğunu belirten Fransız futbolcu, "Bu sezon sadece şampiyonluk yaşamak istiyorum. Takım olarak gelişme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray, Boey ve menajeriyle masaya oturarak genç futbolcunun sözleşmesine 15 milyon Euro civarında bir serbest kalma bedeli koymayı planlıyor. 




 

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