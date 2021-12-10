Sacha Boey Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı!

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir oynayamayan Sacha Boey, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda mücadele edeceği 40 kişilik geniş kadrosuna seçildi.
Kamerun, 9 Ocak'ta Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir oynayamayan Sacha Boey, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda mücadele edeceği 40 kişilik geniş kadrosuna seçildi.
Kamerun, 9 Ocak'ta Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek.