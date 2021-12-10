Sacha Boey Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı!

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı!
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10 Aralık 2021 16:43
Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir oynayamayan Sacha Boey, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda mücadele edeceği 40 kişilik geniş kadrosuna seçildi.

Kamerun, 9 Ocak'ta Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek.



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