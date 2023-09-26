Sacha Boey'e yeni sözleşme

Galatasaray, performansıyla göz dolduran Sacha Boey'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sacha Boey'e yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2023 10:45
Son güncelleme 26 Eylül 2023 10:47
Galatasaray'da uzun zamandır yeni sözleşme bekleyen Sacha Boey'un kontratı yenileniyor.

Yeni sözleşme konusunda görüşmelere hız veren yönetim, Fransız futbolcunun maaşı 450 bin euro'dan 1 milyon 250 bin euro'ya çıkaracak.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde imzaları atıp resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

23 yaşındaki sağ bek Galatasaray formasıyla çıktığı 64 maçta 3 gol ve 4 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery